Binnen enkele uren zullen wij een nieuw jaar binnentreden. En hoewel velen van ons terecht bezorgd zijn over de richting en inhoud van onze toekomst is het belangrijk dat we vastberaden blijven, de strijd niet opgeven voor het plaatsen van ons land op het juiste spoor.Ook in het nieuwe jaar zal ons geduld op de proef worden gesteld en onze kritische en nimmer aflatende inzet voor goed bestuur, en voorspoed voor de totale samenleving vereist zijn. Voor ons als DA’91 vormt goed bestuur een cruciaal onderdeel van het ontwikkelingsbeleid voor ons land.Het is onontkenbaar dat voor het creëren van nieuwe banen en economische groei, er dringend behoefte is aan lokale investeringen en FDI (foreign direct investments). Vast staat dat deze broodnodige investeringen zich altijd bewegen in de richting van die landen waar sprake is van goede bestuurlijke voorzieningen en een beleid dat bevorderlijk is voor de economische groei.De uitdaging aan ons allen is om het pad uit te zetten naar een gelukkige samenleving met als vertrekpunt de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties, beginnend met de eerste, nl. de uitbanning van alle vormen van armoede.DA’91 vindt dat goed bestuur niet gelimiteerd is tot verhoging van welvaart en vermindering van armoede. Goed bestuur heeft ook als basisuitgangspunten: rechtsstatelijkheid, mensenrechten, en voortgaande democratisering. Heel belangrijk daarbij is dat een verantwoordelijke regering zich betrokken voelt bij haar volk en vanuit dat oogpunt daadwerkelijk zich moet inzetten om de armoede structureel terug te dringen. Onze partij wil het representatief karakter en de moraliteit van DNA versterken, door onder andere vergroting van de deelname van vrouwen aan besluitvorming, engagement van maatschappelijke organisaties , de vrije pers evenals o.a. de versterking van decentralisatie processen en aanname van een ethische gedragscode voor parlementariërs. Corruptiebestrijding is essentieel hierbij, waarbij de terugvordering van de onrechtmatig verkregen middelen, speerpunt moet zijn.DA’91 zal blijven pleiten in 2017 voor een onafhankelijke rechterlijke macht en deze helpen te beschermen tegen de aanvallen erop. Hiernaast zullen we blijven aandringen op een professioneel, strategisch en sterk buitenlands beleid, dat gericht moet zijn op ons nationaal belang en niet als een schild moet dienen voor de persoonlijke veiligheid van beleidsmakers. Een buitenlands beleid in het belang van alle Surinamers zou ons moeten behoeden voor een herhaling van het huidige catastrofaal beleid. Het verslechteren van de relaties met historische bevriende naties heeft mede tot gevolg dat ons land dieper in de schulden wordt gejaagd vanwege dure leningen die worden afgesloten.Wij als DA’91 zien voldoende mogelijkheden om Suriname weer op het juiste spoor van ontwikkeling, groei en vooruitgang te plaatsen. Wij zullen u blijven oproepen de hoop niet te laten varen in 2017 en daarna. Wij zijn overtuigd dat wanneer wij samen ons blijven inzetten om integer en sterk leiderschap voor Suriname te plaatsen, wij erin zullen slagen een welvarend en verenigd land tot stand te brengen met toekomstperspectief voor alle komende generaties.