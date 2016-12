De politie Public Relations heeft de identiteit van de twee personen die gisteren omgekomen zijn door de frontale botsing aan de Afobakkaweg, vrijgegeven. Het levenloze lichaam van de 47-jarige Samson Singi werd op de berm aangetroffen. Hij was mede inzittende van de personenbus. In de personenbus bevonden zich vijf mensen, inclusief de bestuurder. In de bestelbus zat de bestuurder met een bijrijder. Beide bestuurders en de overige inzittenden raakten gewond.Met ingeschakelde ambulances werden de gewonden vervoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Bij aankomst in de ziekeninrichting liet de 26-jarige bestuurder van de personenbus, Diego Majokko, het leven. De overige gewonden zijn ter verpleging in het ziekenhuis opgenomen.Volgens het voorlopige onderzoek reden beide bestuurders in tegengestelde richting over de Afobakkaweg. Ter hoogte van mast 11, waar de weg bochtvormig is, moet Majokko die vermoedelijke met een hoge snelheid reed naar de richting van Paranam achter het stuur in slaap zijn gevallen. Hij belandde op de rijhelft van zijn tegenligger met als gevolg de frontale botsing.Beide ontzielde lichamen zijn na overleg met het Openbaar Ministerie ter obductie in beslag genomen. Het aantal verkeersdoden is gestegen naar 74.