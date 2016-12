De bootcontractors die niet zijn uitbetaald op het terrein van de SMS NV. (Foto: Wanita Ramnath)





Ligorie vertelt dat de overige mensen wel zijn uitbetaald. Het gaat om schoonmaaksters, controleurs, kaartenverkopers en veldwerkers. “We hebben begrepen dat het geld wel op de rekening van SMS is gestort, maar ze gaan niet over tot uitbetaling aan deze groep. We hebben vernomen dat de TCT- minister vindt dat de boten niet hebben gevaren”, zegt Ligorie.Volgens de woordvoerder is dit een stom argument. “Hoe kunnen controleurs en kaartenverkopers uitbetaald zijn, als de boot niet heeft gevaren. Waarom zijn er dan kaarten verkocht en wie zijn er dan allemaal gecontroleerd? Dit kan toch niet,” zegt een verhitte Ligorie. “Alle administratie ligt klaar en daaruit blijkt duidelijk dat de boten gevaren hebben. Dit argument is echt stom.”De groep is ruim negen maanden niet uitbetaald. Jomeni Pansa, motorist, zegt aan Starnieuws dat dit niet kan. Hij wil zijn geld, want hij heeft er voor gewerkt. Achteraf kan er niet iets verzonnen worden. Indien het zo was, waarom zijn we niet tot orde geroepen? Waarom is het probleem niet aangekaart en opgelost? Nu we onze gelden willen, horen we dit soort verhalen”, merkt Pansa op. Besloten is om te blijven protesteren bij het gebouw van SMS, totdat de groep uitbetaald is.Wanita Ramnath