Maduro zegt dat hij niet wil dat Venezolanen zich rond het Nieuwjaar zorgen moeten maken over het inwisselen van de munt. In eerste instantie hadden Venezolanen halverwege december 72 uur de tijd gehad om hun 100 bolivar-biljetten in te ruilen. De maatregel heeft geleid tot chaotische taferelen.De grenzen met Colombia en Brazilië werden ook voor acht dagen gesloten als onderdeel van een gecoördineerde actie tegen wat Maduro noemt "smokkel maffia". Deze verkopen producten die de Venezolaanse socialistische regering subsidieert, waaronder benzine en medicijnen, met hoge winstmarges.Het staatshoofd heeft ook gesteld dat de bendes enorme hoeveelheden contant geld in de magazijnen in het buitenland hebben opgepot. Ze zouden het grootste deel van dat geld te verliezen als het eenmaal was ingetrokken, omdat het voor hen onpraktisch zou zijn om vrachtwagenladingen bankbiljetten te repatriëren en ze in bankkantoren in te ruilen.Na de aankondiging Maduro op 11 december, accepteerden de meeste winkeliers in Venezuela het 100 bolivar biljet niet meer. Lange rijen vormden zich buiten bankkantoren, terwijl in sommige gebieden supermarkten en winkels werden geplunderd. Maduro besloot daarop om het termijn voor het nietig verklaring van het 100 bolivar biljet te verlengen.Hij heeft nieuwe hogere coupures in het vooruitzicht gesteld, maar deze zijn nog niet in omloop. Venezuela heeft een van de hoogste inflaties ter wereld. De laatste gepubliceerde overheidscijfers in december suggereren een inflatie van 180%, maar het Internationaal Monetair Fonds schat dat de prijzen volgend jaar met meer dan 2.000% zullen stijgen.Het 100 bolivar biljet heeft het grootste deel van zijn waarde verloren en heeft op de zwarte markt nu een waarde van ongeveer 2 dollarcent (US$ 0,02). De Venezolaanse economie is hard getroffen door de daling van de olieprijs, de belangrijkste bron van inkomsten. Het land heeft sinds 2003 ook een strikte valuta controles.