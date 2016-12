Criminaliteitscijfers gepresenteerd door korpschef Agnes Daniel tijdens de jaarafsluitingsbijeenkomst donderdag.





"Analyseren wij de levensberovingen, dan zien wij dat het in meer dan 50% van degevallen ging om moord. Van de zaken is 68% reeds opgelost," deelde de politiebaas mee. In het oog springt de mate van geweld die aan de orde is. Ook wanneer burgersconflicten met elkaar hebben is, blijkt uit de aangiften, vaker naar steekwapensgegrepen. Voor wat betreft het aantal overvallen, inbraken en levensberovingen iseen stijging waar te nemen, zei de korpschef.De berovingen en seksuele delicten vertoonden een lichte daling. Het aantal meldingen van huiselijk geweld vertoont een daling van bijkans 32%. Ook het aantal aangeleverde dossiers vertoont een daling in vergelijking met het vorig jaar. In 2016 zijn er vooralsnog 4.284 dossiers aan het Parket geleverd. En zijn er ongeveer 2.900 personen in verzekering gesteld, deelde Daniel mee.Ook binnen de drugsbestrijding is er een aantal successen geboekt, zei de korpschef. Zo zijn voor dit jaar veel drugvangsten gedaan, waarbij verschillende daders in beeld zijn gebracht. Er zijn 215 aanhoudingen verricht. "Ik memoreer de onderschepping van 552 kg drugs in een vaartuig en iets meer dan 29 kg in een als vracht aangeboden voertuig. In het onderzoek van laatstgenoemde zaken heeft de internationale samenwerking en informatie uitwisseling zijn noodzaak en dienstbewezen."