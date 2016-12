Minister Jennifer van Dijk-Silos spreekt politieambtenaren toe tijdens de jaarafsluitingsbijeenkomst.





De bewindsvrouw hoopt dat de lening van de Inter Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) zal worden goedgekeurd, net als die van Telesur. Er is een lijst opgemaakt door de korpsleiding over wat er dringend nodig is. Van Dijk-Silos stelde dat er veel wordt verwacht van de politie, maar veel middelen ontbreken. Zij merkte op dat er ook steun is gevraagd bij donoren, maar die geven vaak geen materiële ondersteuning, maar wel voor beleid en trainingen. Zij is ook bezig om de samenwerking met diverse politiekorpsen en ambassades te versterken.De eerste drie vier maanden van het komende jaar zullen moeilijk zijn voor het KPS, maar daarna zal het beter gaan, verwacht Van Dijk-Silos. Dan zal de lening van de IDB, waar een deel ook bestemd is voor de brandweer, rond zijn. Met veel inventiviteit en creativiteit is het gelukt om een aantal zaken in orde te krijgen. De bewindsvrouw voerde aan dat het hele land het moeilijk heeft gehad in 2016 en heel creatief moest zijn om te overleven.De minister vindt dat het verwijt naar haar als minister en de korpschef over gebrek aan middelen, niet terecht is. Als er geen geld is voor de politie moet het verwijt gemaakt worden aan de totale regering en de president. Zij is blij dat de president geld vrij heeft gemaakt voor bestrijding van zware criminaliteit. De minister hoopt dat de president ook een open oor voor haar zal hebben als zij over twee maanden weer bij hem aanklopt voor geld. De bewindsvrouw zei dat het niet echt bekend is in de samenleving, maar de president heeft ook ervoor gezorgd dat leden van de Surinaamse Politiebond in aanmerking komen voor een bouwkavel. Zij vindt het nodig om de president hiervoor te bedanken.Aan de korpsleiding hield de minister voor om nu al te beginnen met advertenties voor het oproepen van 200 rekruten voor komend jaar. Deze actie is nodig omdat de sollicitatie- en selectieprocedure veel tijd in beslag nemen. De bewindvoerder op Justitie en Politie zei dat ze hard zal trekken aan de zaak.