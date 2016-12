Procureur-generaal Roy Baidjnath Panday feliciteert politieambtenaren die zijn bevorderd. (Foto: Raoul Lith)





Dit zei de pg donderdag bij de jaarafsluiting van het Korps Politie Suriname (KPS). Hij haalde aan dat meer dan negentig procent van het optreden van de politie te maken heeft met repressief werk. Er moet meer gedaan worden in de preventieve sfeer. Het Openbaar Ministerie is hierover in contact getreden met korpschef Agnes Daniel. Er zijn sessies gehouden met regiocommandanten en districtscommissarissen om samen te werken. Bij geluidsoverlast bijvoorbeeld is een districtscommissaris de eerste verantwoordelijke.In de grensdistricten is er geconstateerd dat mensen het land binnenkomen, niet voor toeristische doeleinden. Er gaat veel dreiging uit in die gebieden. Deze zaken moeten goed worden geanalyseerd. Volgens de pg moet ook gekeken worden naar rechtshulp met Guyana, Frans-Guyana (Frankrijk), China en Brazilië.De pg haalde aan dat er veel meer verkeersdossiers worden opgemaakt. Ook de veroordelingen zijn toegenomen. Toch blijkt dat het rijgedrag niet verandert. Mensen blijven kansen nemen in het verkeer, zelfs als zij weten dat de politie met roadblocks bezig is. Baidjnath Panday voerde aan dat de kwaliteit van dossiers moet worden opgevoerd. Ook het digitaal rechercheren is belangrijk voor het oplossen van misdaden. Met schaarse middelen zal met inventiviteit getracht worden om effectief te zijn.