Korpschef Agnes Daniel feliciteert politieambtenaren die zijn bevorderd in een naast hogere rang.

(Foto: Raoul Lith)





Het Korps Politie Suriname (KPS) heeft ook enorm te lijden gehad onder de bezuinigingen die worden doorgevoerd. "Dit is manifest bij de fysieke werkomstandigheden, de vervanging en het onderhoud van onze mobiliteit. Deze hebben niet of niet op tijd kunnen plaatshebben en daardoor hebben wij aan slagkracht ingeboet. Ook hebben wij het ingezette beleid met betrekking tot het minimaal aantal voertuigen per afdeling of ressort moeten verlaten. Maar ook de basale voorzieningen voor het werk zoals papier, inkt voor printers en kopieermachines, de infrastructuur voor een goed functionerende meldkamer zijn enorm beperkt geweest," deelde de politiebaas mee."Met behulp van noodinterventies en vooral uw professionele gedrevenheid, hebben wij ons ondanks de gekenschetste situatie in staat gesteld onze taakopvatting te realiseren. Ruim 80 duizend SRD is als noodinterventie besteed aan de reparatie van voertuigen en de vervanging van kleine onderdelen van 110 voertuigen. Om adequaat in te kunnen spelen op de criminaliteitsontwikkeling is een strategisch plan voor de bestrijding van de criminaliteit ontworpen en goedgekeurd door het bevoegde gezag. Dit plan is de basis voor de operationele plannen waarvoor acuut in het laatste kwartaal van dit jaar financiële middelen beschikbaar zijn gekomen. Thans zijn de procedurele zaken om daadwerkelijk over de middelen te beschikken in de afrondende fase," zei Daniel.In de ochtend deelde de korpschef mee dat het aantal verkeersdoden dit jaar 13 meer is dan 2015. In de middag vond er een frontale aanrijding plaats op de Afobakaweg, waarbij twee personen het leven hebben gelaten. Tot nu toe zijn er 74 verkeersdoden, 15 meer dan vorig jaar.