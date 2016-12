Op oudjaar, zaterdag, zullen diverse wegen worden afgesloten in verband met de jaarlijks terugkerende 'Pagara Estafette'. De afsluiting zal op twee tijdstippen plaatsvinden.1. De zogenaamde kleine afsluiting geldt voor:De Steenbakkerijstraat, het weggedeelte gelegen tussen de Zwartenhovenbrug- en de Maagdenstraat.De Domineestraat tot de Keizer- en de Zwartenhovenbrugstraat.Deze afsluiting geldt voor het opzetten van twee podia en gaat in op 31 december om 00.00 uur.De navolgende wegen zullen worden afgesloten:Zwartenhovenbrugstraat, Steenbakkerijstraat, Keizerstraat-Domineestraat, Jodenbreestraat en de Maagdenstraat.2. De zogenaamde grote afsluiting gaat in op 31 december om 10.00 uur v.m.De Zwartenhovensbrugstraat, en wel het weggedeelte gelegen tussen de Hoogestraat en de Nassylaan.De Eduard Brumastraat, en wel het weggedeelte gelegen tussen de Frederik Derby- en de Zwartenhovenbrugstraat.De Burenstraat tussen de Waaldijck- en de Zwartenhovenbrugstraat.De afsluiting zal er als volgt uitzien:Zwartenhovenbrugstraat/ Dr. Sophie RedmondstraatZwartenhovenbrugstraat/ KeizerstraatZwartenhovenbrugstraat/ HoogestraatZwartenhovenbrugstraat/ Eduard BrumastraatFrederik Derbystraat/ Eduard BrumastraatBurenstraat/ WaaldijckstraatHet rijverkeer over de Kleine Waterstraat voor ’t Vat zal op 31 december omstreeks 17.00 uur worden omgeleid.De Henck Aaronstraat-, de Grote Combeweg-, Van Roseveltkade-, en de Kleine Waterstraat alsook de Wilhelminastraat, zullen vanaf 17.00 uur niet toegankelijk zijn.