De aanrijding vond plaats ter hoogte van mast 11. Zes personen zijn zwaar gewond vervoerd naar de Spoedeisende Hulp. De chauffeur van een van de busjes, die twaalf personen vervoerde, kwam vanuit Atjoni. Hij is op de Spoedeisende afdeling gestorven. Twee bussen zijn frontaal met elkaar in botsing gekomen.Er is nog niet veel informatie bekend. Het aantal verkeersdoden voor dit jaar is gestegen naar 74.