André Misiekaba, fractieleider van de NDP.





Misiekaba zegt dat alle Assembleeleden gekozen zijn door het volk om het werk te doen. In de huishoudelijke vergadering is besloten om zaken tijdens openbare commissievergaderingen uitgebreid aan de orde te stellen, waardoor er minder tijd nodig is in de plenaire openbare vergadering om wetten af te handelen. In de openbare commissievergaderingen zijn de vakministers ook aanwezig om in te gaan op onduidelijkheden. Afgesproken is tijdens een pilotfase om vier uren te besteden aan wetten die al in de openbare commissievergadering zijn besproken. Toch ziet een lid van de oppositie kans om langer dan een uur te praten. Afspraken worden niet nagekomen, stelt de politicus.De NDP-fractieleider brengt in herinnering dat Somohardjo ook voorzitter was van De Nationale Assemblee. Toen was er ook beperking van de spreektijd. "Elke oppositie klaagt over dat ze monddood wordt gemaakt. Ook wij hebben in de oppositie gezeten. Als er redelijke voorstellen zijn, willen wij er altijd naar luisteren, maar als iets afgesproken is met elkaar moet men niet in de openbare vergadering andere zaken aanhalen. Dat getuigt niet van democratie-zin bij de oppositie," meent Misiekaba."De coalitie zal in elk geval het mandaat niet teruggeven aan het volk en zal haar werk blijven doen voor de gekozen termijn," zegt Misiekaba. Hij denkt dat Somohardjo, zoals gebruikelijk, een soloactie heeft ondernomen en achteraf gaat praten met de partners. De politicus verwacht niet dat anderen mee zullen gaan met de oproep van Somohardjo. Overigens, stelt Misiekaba, dat het volk ook behoorlijk wat kritiek levert op beslissingen waar het niet mee eens is. "Het is niet mals op social media," merkt hij op. Hij merkt op dat volksvertegenwoordigers gekozen zijn om hun werk te doen en daar is er ruimte voor.