Minister Soewarto Moestadja van Arbeid





Aan het begin van 2016 hield het ministerie nog rekening met een ongunstig jaar voor de werkende klasse, gezien de verwachte economische terugslag en de noodzakelijke pijnlijke maatregelen die door de regering genomen moesten worden voor stabilisatie en herstel van de economie. Gelukkig mag aan het eind van het jaar geconcludeerd worden dat het zwaar beproefde jaar voor zowel werknemers als werkgevers redelijk is meegevallen. Dit zijn de bevindingen van een evaluatie-meeting binnen het ministerie.Minister van Arbeid, Soewarto Moestadja heeft sinds zijn aantreden in 2015 gesprekken gevoerd met zowel werkgeversvertegenwoordigers als werknemersorganisaties ter harmonisatie van de onderlinge betrekkingen. Hij heeft zich ook toegelegd op het doen produceren van wetten om de onderlinge relaties tussen partijen op een moderne wijze vorm te geven. In oktober zijn alvast drie wetten aangenomen: de Wet op de Collectieve Arbeidsovereenkomst, de Wet Vrijheid Vakverenigingen en de wet houdende wijziging van het Decreet Arbeidsadviescollege. Deze wetten hebben direct betrekking op verbetering van de arbeidsverhoudingen, zegt de Arbeid-voorlichting.In 2016 zijn slechts vier arbeidsgeschillen bij de Bemiddelingsraad beland. Onder meer op basis hiervan, vindt Moestadja dat vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers erin geslaagd zijn om met elkaar harmonisch samen te werken. Er waren vergeleken met 2015 minder ontslagaanvragen, echter heeft het ministerie slechts 7.3 % van de geregistreerde werkzoekenden in 2016 weten te plaatsen in bedrijven.Volgens Moestadja zijn er goede economische vooruitzichten die de werkende klasse en werkgelegenheid in 2017 ten goede zullen komen. Hij vraagt van de sociale partners wel geduld en een voortzetting van dezelfde opstelling als van 2016. Sociaal Dialoog zal binnen de bestaande overleginstituten in 2017 worden geïntensiveerd, zegt de voorlichting van Arbeid. Het ministerie heeft ook een beleidsnota afgerond waarin wordt aangegeven hoe gewerkt zal worden aan een welzijnssamenleving met de werkende mens als basis. Onderdelen van de beleidsnota zijn terug te vinden in het concept Ontwikkelingsplan 2017-2021.