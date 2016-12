Minister Jennifer van Dijk-Silos spreekt politieambtenaren toe tijdens de jaarafsluitingsbijeenkomst.





De minister merkte op dat zij ondanks dat ze koorts heeft, het offer heeft gebracht om de jaarafsluiting van het korps bij te wonen. Zij deelde mee dat er een gepast antwoord zal komen naar de bond die meer dan negentig jaar oud is. Er zijn aantijgingen gedaan en zaken zijn volgens haar bewust verdraaid. Van Dijk-Silos beklemtoonde dat meer dan 25 jaar er een regel is dat maximaal negentig verlofdagen kunnen worden opgespaard. Al drie jaar wordt bij de politie deze regeling stringent toegepast. Zij is op 12 augustus vorig jaar aangetreden als minister. De bewindsvrouw stelde dat zij met geen enkele bond een conflict heeft, maar als dit zo doorgaat, zal zij een confrontatie ook niet uit de weg gaan.De bond heeft aangegeven er moeite mee te hebben dat politieagenten niet bevorderd worden, omdat zij de sporttest om diverse redenen niet halen. "Wij moeten agenten hebben die in een goede shape zijn," stelde de minister. Zij heeft wel kritiek op de wijze waarop zaken plaatsvinden en dat heeft ze de korpschef meegedeeld. Ook de bond heeft de kritiek gehoord. "Laten wij goed kijken naar de sporttest omdat er geen rekening wordt gehouden met bepaalde persoonlijke omstandigheden van een mens," legde de minister uit. Dit gebeurt op dit moment niet. Als iemand pas een hartinfarct heeft gehad, kan die persoon geen sporttest doen. Er moet flexibel mee omgegaan worden.De minister merkte op dat het om een disciplinair korps gaat en dat men zich daarnaar moet gedragen. Zij merkte op dat er geapplaudisseerd is toen het bestuur en een deel van de leden wegliepen, terwijl de mensen die bevorderd werden, ook zijn beledigd. "U bent het niet waard dat men bij uw bevordering blijft. Ik zeg dit open, omdat ik vind dat u oog moet hebben voor bepaalde dingen. Er zijn fora om bepaalde zaken te bespreken."De minister haalde aan dat het bestuur van de bond haar 23 december een brief schreef waarin om een spoedbespreking werd gevraagd, met de opdracht in bijzijn van de korpschef. De onderwerpen die werden aangegeven waarover het bondsbestuur wilde praten, hadden geen haast volgens Van Dijk-Silos. Zij heeft aangegeven dat 3 januari op z'n vroegst het bestuur wordt ontvangen. "U bepaalt niet voor mij in bijzijn van welke functionaris ik de bespreking met u voer. Sorry, dat bepaal ik. En dat recht zal ik nooit uit handen geven. En als dat tot gevolg moet hebben dat men binnen het korps aangeeft dat de KC en ik de politieagenten pesten, dan is that it. De tijd zal u anders leren. De tijd zal de waarheid aan het licht brengen," stelde de minister.