In verband met de activiteiten in het stadscentrum op 31 december zijn maatregelen getroffen om voldoende politieambtenaren op de been te brengen. “De woonwijken zullen niet worden verwaarloosd en zal de politie ook daar op scherp staan,” zegt de afdeling Public Relations van de politie. Zij wijst erop dat er een aantal roadblocks zijn ingebouwd en dat er opvallende en onopvallende surveillance zullen worden uitgevoerd.De politie al ook letten op de naleving van vergunningsvoorwaarden van winkels, supermarkten, drinkgelegenheden en vuurwerkverkooppunten. Provisiewinkels en supermarkten mogen alleen alcoholische dranken in fabrieksverpakking verkopen, die niet er plaatse mogen worden gebruikt.De wet op drankhuizen en huizen van openbare vermakelijkheden en de wet tot regeling voor verkoop van gedistilleerd geven aan dat alcoholhoudende dranken niet zullen worden geschonken, toegediend of verstrekt aan personen die kennelijk dronken, opgewonden of beneden de leeftijd van 18 jaar oud zijn.De politie doet een beroep op ouders en verzorgers om op hun minderjarige kinderen te letten bij het afschieten van vuurwerk. Het gooien van vuurwerk op de openbare weg is verboden. Ook mag er geen vuurwerk worden geworpen naar honden of andere dieren. Eenieder die een tip heeft van verdachte zaken in de omgeving en anoniem wenst te blijven, kan bellen naar het nummer 179.