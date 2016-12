Noordwijk en zijn gezin werden onder schot gehouden door de rovers. De man des huizes raakte op gegeven moment in worsteling met een van de rovers. Er zijn daarbij schoten gelost. Zowel Noordwijk als Tooy werd geraakt. Tooy vluchtte het huis uit, maar is niet veel later neergezegen. Voor de 46-jarige Noordwijk kwam de hulp te laat. Hij is op de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis overleden aan zijn verwonding.Volgens de politie is ook de andere crimineel geraakt. De politie is nog op zoek naar hem. Tooy was een bekende van de politie die eerder voor berovingen was gearresteerd. Bij één van de eerdere berovingen was één van zijn kompanen gedood.