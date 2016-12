Bestuur en diverse leden van de Surinaamse Politiebond hebben de jaarafsluitingsbijeenkomst verlaten. (Foto: Raoul Lith)





Hellings en woordvoerder van de SPB, Revelino Eijk, hebben journalisten te woord gestaan, nadat ze de bijeenkomst hebben verlaten. Zij leggen uit dat een groot aantal politieagenten niet is bevorderd omdat de sporttest niet is gehaald. Onder hen bevinden zich ook politieambtenaren die zwanger zijn. Collega's die van de arts niet mogen sporten, zijn eveneens niet bevorderd. Deze regel is ingevoerd door de vorige minister en toenmalige korpschef. De SPB vindt dat deze kwestie opnieuw bekeken moet worden, want bij het Nationaal Leger, de brandweer en de penitentiaire ambtenaren geen sporttest wordt geëist om bevorderd te worden.De SPB heeft een gesprek aangevraagd met minister Jennifer van Dijk-Silos. Hellings zegt dat de bewindsvrouw het bestuur pas op 3 januari kan ontvangen. Naast de bevorderingen geeft het SPB-bestuur aan dat de werkomstandigheden ook een heet hangijzer zijn. De politiebureaus zouden niet beschikken over goed drinkwater, bonnen voor voeding bij overwerk van SRD 25 is nu SRD 15 waard omdat restaurants geen zaken willen doen met de overheid. Zij worden te laat betaald. Fysiotherapie is ook niet meer mogelijk door late betaling van de overheid.Tal van grieven is opgesomd door het bestuur. Er is een brief ontvangen van Binnenlandse Zaken waarin wordt aangegeven dat verlofdagen vervallen als het gaat om meer dan negentig dagen die niet zijn opgenomen. Hellings geeft aan dat door onderbezetting veel collega's geen toestemming krijgen om met verlof te gaan. Het gesprek met de minister wordt afgewacht, waarna de uitkomst voorgelegd zal worden aan de algemene ledenvergadering. Het bestuur en leden die dat willen, trekken zich terug in het bondsgebouw. Voor hen heeft het geen zin om de jaarafsluiting bij te wonen.