President Mauricio Macri heeft opgeroepen tot vrede en eenheid.





Het staatshoofd was op weg naar een ceremonie in de stad Villa Traful, zo’n 1.600km ten zuiden van Buenos Aires. Volgens de Argentijnse krant Clarin zijn twee mensen gearresteerd in verband met de aanval.Sinds zijn aantreden op 10 december 2015 heeft president Macri een aantal bezuinigingsmaatregelen geïntroduceerd om de inflatie aan te pakken en de economie te stimuleren. De veranderingen hebben een reeks van protesten en stakingen ontlokt van de machtige Argentijnse arbeidsvakbonden.Na de aanval heeft het staatshoofd zijn reis vervolgd naar de geplande gebeurtenis in Villa Traful, waar hij een nieuwe toeristische informatiecentrum heeft geopend. Tijdens zijn spreekbeurt heeft hij opgeroepen tot vrede. "We hebben behoefte aan een toekomst zonder geweld", zei hij. "Het is zinloos om elkaar aan te vallen of splitsingen te brengen wanneer we verenigd moeten zijn." Hij zei dat zijn maatregelen ertoe zouden leiden dat de economie volgend jaar weer groeit, na "vijf jaren van stagnatie."