In zijn bloeiperiode had de Farc ongeveer 20.000 strijders. (Archieffoto: Reuters)





De amnestie is onderdeel van een herziene deal die is overeengekomen nadat het oorspronkelijk akkoord met de Farc in een volksstemming was verworpen. Het conflict heeft aan meer dan 260.000 mensen het leven gekost en heeft miljoenen ontheemd.Met de wet wordt een aantal jongere leden van de Farc en sommige soldaten vrijverklaard van vervolging. In beide gevallen gaat het echter om beschuldigingen van kleine misdrijven. Duizenden guerrillastrijders die worden beschuldigd van kleine misdrijven zullen vallen onder de wet en zullen de misdrijven hen worden vergeven.Het originele vredesakkoord, dat op 2 oktober in een referendum is verworpen, werd door velen gezien als te toegeeflijk voor de rebellen. De regering en de Farc gingen toen terug naar de onderhandelingstafel om te proberen een nieuwe deal overeen te komen voor degenen die tegen het akkoord hadden gestemd.Het Huis van Afgevaardigden en de Senaat hebben woensdag met overweldigende meerderheid ingestemd met de amnestiewet. Het Congres had het herziene vredesakkoord op 1 december bekrachtigd. Dit akkoord wordt niet onderworpen aan een volksstemming. President Santos heeft de Nobelprijs voor de Vrede ontvangen voor zijn aandeel in de onderhandelingen.