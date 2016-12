De politie van Uitvlugt trof enkele jongemannen aan en het slachtoffer met schotverwonding in zijn rug. Volgens de jongens kwamen zij van TBL en reden naar het huis van twee van de inzittenden. Onderweg naar de woning zagen zij een man in burgerkleding op de weg staan met een vuistvuurwapen in zijn hand. Zij dachten dat het om een rover ging en probeerden zo snel mogelijk weg te komen door hard door te rijden. De persoon die later een politieman bleek te zijn, opende het vuur.Aan de hand van hun relaas is de politieman Sergio C. ontboden naar het politiebureau en bij proces-verbaal gehoord. Volgens zijn verklaring waren er kort te voeren verdachte figuren in de omgeving van zijn woning. Op zijn erf trof hij een van zijn honden dood aan. In de buurt van de hond trof hij stukken worst aan.De politieambtenaar gaf aan dat er eerder bij hem was ingebroken en dat hij een deel van zijn goederen terug had gevonden op een leegstaand perceel. Reden voor hem om gelijk de buurt uit te kammen. Hij zag een voertuig in het donker staan met de koplampen uit. Het vermoeden rees bij hem dat hij te maken had met de vermoedelijke criminelen.Het voertuig trok plotseling op. Sergio probeerde de bestuurder nog tot stoppen te dwingen, maar die reed met een hoge snelheid door. Hij opende het vuur in de richting van de banden van het voertuig. De bestuurder kon toch wegkomen. Naderhand vernam hij dat één van de inzittenden is geraakt.