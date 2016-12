Een pomphouder zegt aan Starnieuws dat het ministerie van Handel en Industrie pas om drie uur heeft bekendgemaakt dat de prijs omhoog gaat. Dit is om te voorkomen dat brandstof kon worden ingekocht bij de oliemaatschappijen. Door de rush op de servicestations, ontstond op diverse plaatsen een chaos. Velen kozen ervoor om eerder te sluiten uit veiligheidsoverwegingen. Vanaf 1 november is de brandstofprijs met 50 cent per liter de lucht ingegaan.Het publiek heeft boos gereageerd op de verhoging die zo kort voor de jaarafsluiting is ingevoerd. Mensen voelen zich gepakt. "December is zo een moeilijke maand en juist nu moet de regering een verhoging doorvoeren. Alles wordt met de dag duurder. Prijzen van goederen zijn tweemaal zo duur geworden," zegt een autobestuurder die nog net op tijd heeft kunnen tanken. Anderen die in de rij stonden maar hun tank niet hebben kunnen vullen, zijn heel boos. "Dit is een mooi jaarafsluitingscadeau aan het volk. Ik vraag mij af wat ons het komende jaar te wachten staat".