De Nationale Assemblee geeft de regering toestemming om geld te lenen voor Telesur. (Foto: Raoul Lith)





Diverse oppositieleden stelden dat zij Telesur gunnen om te investeren, maar het probleem is dat de regering blijft lenen. Minister Gillmore Hoefdraad is in het buitenland, waardoor de ontwerpwet werd verdedigd door zijn collega's Steven Relyveld (ad interim) en Andy Rusland van Transport, Communicatie en Toerisme. Beide ministers wezen op het belang om het bedrijf te behouden en de ruimte te geven te investeren.De regering vindt niet dat door de liberalisatie van de telecommunicatiesector de staat niet kan investeren in haar eigen staatsbedrijf. Er is volgens de bewindslieden geen sprake van voortrekken van Telesur. Oppositieleden blijven erbij dat het obligoplafond is overschreden door de regering. Relyveld herhaalde dat dit niet het geval is. Volgens de oppositie zijn lang niet alle leningen geregistreerd. De oppositie heeft er kritiek op dat Hoefdraad er niet was en wilde weten met welk mandaat hij afwezig is. Volgens VHP-fractieleider Chan Santokhi zouden ministers en de vicepresident niet eens weten waar Hoefdraad is.De ontwerpwet is aangenomen met 27 stemmen vóór en tien tegen. William Waidoe, waarnemend fractieleider van Pertjajah Luhur, stelde dat hij niet tegen gaat stemmen, omdat hij voor elektronische ontwikkeling is. Hij liep bij de stemming de zaal uit.