PL-voorzitter Paul Somohardjo





Somohardjo meent dat de oppositie monddood wordt gemaakt in De Nationale Assemblee. De PL-voorzitter stelt dat de oppositie weggestemd wordt, zoals het geval is bij de behandeling van diverse wetten of bij de goedkeuring van leningen, terwijl het leningenplafond volgens hem reeds is bereikt. “We worden gewoon weggestemd door kadaverdiscipline. We worden monddood gemaakt. Dat maakt het voor ons als oppositie moeilijk om de opdracht die we van het volk hebben gekregen, goed uit te voeren. We willen wel, en we komen elke dag ons werk als volksvertegenwoordigers in de Assemblee doen, maar het wordt ons zeer moeilijk gemaakt, daarom hebben we als PL voorgesteld om het mandaat terug te geven aan het volk", zegt de politicus in een persbericht.Somohardjo vindt dat er een gezamenlijk en eensgezind besluit van de oppositie moet zijn, omdat het weinig zin heeft als slechts een deel het mandaat teruggeeft. Het moet volgens de PL-voorzitter duidelijk zijn dat het gaat om het niet goed kunnen functioneren als volksvertegenwoordiger.“Wij hebben altijd geprobeerd om die taak naar behoren uit te voeren, maar nu kunnen wij niet als zodanig functioneren, dankzij een coalitie die slaaf is van de regering en een paar verraders”, stelt Somohardjo. Hij zegt dat het volk het zeker niet eens is met het huidige gevoerde beleid, maar ervan uit gaat vertegenwoordigers in het parlement te hebben die voor hen als spreekbuis dienen.