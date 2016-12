Overzicht van de meeste voorkomende strafbare feiten gepleegd over de jaren 2005 t/m de periode november 2016.





In De Nationale Assemblee uitte de VHP-fractieleider woensdag kritiek op het beleid van de minister. Hij vroeg de regering om maatregelen te treffen opdat de criminaliteit kan worden ingedamd. Vicepresident Ashwin Adhin stelde dat criminaliteit ook een zorgpunt is voor de regering. Later op de dag was hij met spoed weggeroepen volgens minister Soewarto Moestadja, waardoor hij niet meer informatie kon geven aan De Nationale Assemblee.De bewindsvrouw deelt mee dat zij wegen ziekte niet aanwezig kon zijn in De Nationale Assemblee. "Maar ik vind het belangrijk dat de samenleving goed op de hoogte is van wat er gedaan wordt en wat de trends zijn," merkt zij op. Het extra geld (US dollar 750.000 en SRD 1 miljoen) dat was toegezegd, is pas afgelopen week beschikbaar gesteld. "Dus de effecten daarvan zullen we volgende maand beginnen te zien. En de politie zal effectiever kunnen terugslaan," zegt Van Dijk-Silos.Surveillance met militairen vooral in de binnenstad en plekken waar grote concentraties van mensen verwacht worden is opgevoerd, deelt de minister mee. Er is opvallende surveillance, strakke controles op naleving van de verkeerswet en er wordt met medewerking van bedrijven tips digitaal opgenomen en die worden continu in en rond die bedrijven afgedraaid. "In de opsporing hebben we een opsporingslijst met prioriteitsverdachten en daar laten we een dadergerichte aanpak op los. De interventie eenheden zullen werken aan dadergerichte aanpak en effectief terugslaan. De militairen zijn als ondersteuning voor de politie aanwezig".De minister stelt cijfers beschikbaar die aangeven wat de trend is vanaf 2005 tot en met november 2016. "En dan valt het op dat in de periode 2005 tot en met 2010 de criminaliteit het hoogst was. Veel hoger dan nu. De periode 2010 tot 2015 geeft een daling aan en 2016 geeft min of meer hetzelfde beeld als 2015," stelt de bewindsvrouw. Zij heeft deze cijfers ook doen toekomen aan de vicepresident, die bij de sluiting van de openbare vergadering van De Nationale Assemblee, niet meer aanwezig was.