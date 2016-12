Starnieuws verneemt dat de Surinaamse Politiebond agenten oproept die niet worden bevorderd, omdat ze de sporttest niet gehaald hebben of wat voor reden dan ook, eveneens aanwezig te zijn bij de Politie Academie. Zij zullen daar instructies krijgen.Volgens het KPS ligt het in de bedoeling om aan het begin van het nieuwe jaar voorbereidingen te treffen om alle achterstanden weg te werken. Vandaag gaat het om politieambtenaren in de rangen van agenten, de onderofficiersrang en een hogere officier.