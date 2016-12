Per 1 november was de prijs eveneens met 25 cent omhoog gegaan. Het ministerie van Handel en Industrie stelt dat door de fluctuerende trend van de wereldmarktprijs voor brandstof het noodzakelijk is om een nieuwe consumentenprijs vast te stellen. De beschikking van 31 oktober is ingetrokken.Niet alleen de samenleving, maar ook de servicestationsexploitanten hebben pas rond drie uur vernomen dat de prijs morgen de lucht in gaat.