Hoofdbrandmeester Minister Jennifer van Dijk-Silos spelt de decoratie voor 35 dienstjaren op bij Ettire Meursing. (Foto: KBS)





De voorzitter van de Brandweerbond, Clifton Pahalwankhan, die een van de sprekers was, heeft opgeroepen te waken voor dreigende ‘imbalance’ tussen beleid, veiligheid en welzijn van het personeel. Minister Jennifer van Dijk-Silos heeft tijdens haar spreekbeurt gezegd dat ze niet ongevoelig is voor de vraagstukken waarmee het korps zit. Ze heeft haar ondersteuning toegezegd aan de brandweer. De bewindsvrouw heeft ook enkele van haar beleidsvoornemens gedeeld met het korps.De commandant van de Brandweer, Radjen Jakhari heeft een samenvatting gegeven over 2016 en heeft daarnaast ook een beeld gegeven van het beleid voor het nieuwe jaar.