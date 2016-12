Knalvuurwerk heeft geleid tot amputatie van vingers. (Foto: KBS)





Brandweervoorlichter Ulrich Coats zegt aan Starnieuws dat de oorzaak van deze ernstige letsels knalvuurwerk is geweest. Ondanks het verbod van de brandweer blijkt volgens hem dat er knalvuurwerksoorten die op de lijst van illegaal vuurwerk zijn geplaatst, zijn geïmporteerd.Hij is daar niet over te spreken. Coats wijst erop dat illegaal vuurwerk niet mag worden verkocht, gekocht en worden afgeschoten. Vorig jaar waren er ondanks alle voorlichting van de brandweer 25 vuurwerkslachtoffers. Nickerie had er geen. Bij de jaarwisseling 2014/2015 waren er 19 vuurwerkslachtoffers in Paramaribo en twee in Nickerie.Vanaf gisteren mag er vuurwerk worden verkocht en afgestoken. De laatste dag voor het afsteken en verkopen van vuurwerk is 2 januari 2017.