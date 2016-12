De Nationale Assemblee vandaag in vergadering bijeen. Allereerst is aandacht gevraagd voor de ernstige criminaliteit. (Foto: Raoul Lith)





Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons gaf Santokhi de gelegenheid om buiten de agenda deze kwestie aan de orde te stellen. Zij vroeg vicepresident (vp) Ashwin Adhin om hierop in te gaan. Adhin zei dat er maatregelen worden getroffen om de angst in de samenleving weg te nemen. Gisteren is dit onderwerp ook aan de orde geweest in de Raad van Ministers, zei de vp. Minister Jennifer van Dijk-Silos was niet aanwezig. Simons vroeg de vp om contact te maken met de minister. Zij krijgt de gelegenheid om uit te leggen wat er wel is gedaan om de criminaliteit in te dammen.Santokhi voerde aan dat hulpdiensten optimaal ingezet moeten worden. De veiligheid dient opgevoerd te worden, waarbij ook militairen ingezet worden. Ook het aantal verkeersdoden is aan het toenemen. De vp erkent dat zaken ernstig zijn. Hij steekt dat niet onder stoelen of banken. Verwacht wordt dat later op de dag meer informatie komt van de minister. De Nationale Assemblee is in vergadering bijeen voor het geven van machtiging aan de regering om US$ 115,8 miljoen te lenen voor Telesur bij de EXIM Bank van China.