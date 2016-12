Dean Refos wordt gefeliciteerd door Guido Koorndijk, directeur van Firm Engineering. (Foto's: René Gompers)





De studiebeurs is woensdag voor de vijfde keer uitgereikt aan een excellente student in de richting Infrastructuur tijdens de 'Owru Yari Konmakandra' van het bedrijf. Het ingenieursbureau Firm Engineering heeft samen met de Anton de Kom Universiteit in 2012 een programma opgezet, om studenten aan de Technologische Faculteit te stimuleren topprestaties te leveren. De studenten moeten voor minstens één van de veertien vakken in de eerste tentamenronde, hoog scoren om aan de loterij mee te kunnen doen. Dean heeft een 8 gehaald voor Lineaire Algebra 1.De precaire situatie in het land zal niet maken dat het programma wordt stopgezet, zegt Guido Koorndijk, directeur van Firm Engineering. “De situatie is moeilijk voor eenieder. Maar wij vinden het belangrijk om te blijven investeren in de toekomst, in nieuw kader. Dus wij moeten maar schuiven met fondsen om te zorgen dat dit programma blijft doorgaan. Het is te belangrijk voor de toekomst.”Dean heeft wat tijd nodig om de winst te verwerken. “Ik ben in shock. Ik had het niet verwacht, omdat ik maar in één vak een Firm Performance heb neergezet. Ik ben het bedrijf erg dankbaar, echt een motivatie. Ik moet me gewoon harder gaan inzetten, want dit wil ik niet verliezen.” Voorwaarde voor de studiebeurs is dat de student blijft performen en minimaal 70 procent van de te halen studiepunten haalt. Anders vervalt het contract. Het programma levert heel goede resultaten op. Ondertussen zijn er al enkele Firm Performers afgestudeerd. Raysha Ramautarsing is de eerste winnaar van Firm Performer Scholarship geweest. Zij is na haar studie voor een jaar gaan werken bij het ingenieursbedrijf. Zij gaat nu voor haar master in Nederland.René Gompers