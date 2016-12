Surinam Airways gaat samenwerken met TUIfly Nederland.





Voor Surinam Airways is het belangrijk om met een sterke Europese partner in het internationaal reisgebeuren nieuwe marktsegmenten aan te boren, zegt SLM-directeur Robbi Lachmising. De samenwerking zal volgens hem de gezamenlijke groei in het luchttransport en het toeristisch bezoek aan Suriname bevorderen. “Op die wijze draagt Surinam Airways bij aan de nagestreefde verdere diversificatie en de Surinaamse economie.”In een communiqué zegt Arjan Kers, general manager TUI Nederland dat Suriname al langer op hun verlanglijst staat als het gaat om aanbod naar interessante verre bestemmingen. “Ik ben erg enthousiast over de mogelijkheden die dit prachtige land biedt aan toeristen op het gebied van natuur, cultuur en een vakantie waarop je zowel iets kunt beleven als relaxen.” Hij zegt er trots op te zijn dat dit partnership waarin partijen samen drie keer per week vluchten aanbieden tussen Paramaribo en Amsterdam. “Het maakt dat we deze vakanties voor een groter publiek bereikbaar maken.”