Assembleelid Asiskumar Gajadien, lid van de commissie van rapporteurs, heeft veel kritiek op de machtigingswet om een lening aan te gaan bij de EXIM

Gajadien heeft uitgebreid zijn mening gegeven dinsdag tijdens de openbare commissievergadering. Het Assembleelid memoreert dat hij in oktober informatie heeft gevraagd over welke leningen geregistreerd zijn, de bedragen, looptijd en condities. Hij wil weten wat de rente is en hoeveel al is afgelost. De werkarmen van de regering zouden deze informatie gemakkelijk kunnen geven, meent Gajadien, maar dit is niet gebeurd. Hij concludeert dat de regering veel te verbergen heeft. Bij uitgifte van de Staatsobligaties zijn volgens hem vermoedelijk fictieve cijfers gepresenteerd.Volgens de volksvertegenwoordiger vindt dat door een tabel te presenteren waarbij ook de inkomsten van de Merian goudmijn van Newmont in voorkomen, een vertekend beeld geven. Gajadien vindt dat de regering bezig is met misleiding. Hij vindt dat De Nationale Assemblee zich kritisch moet opstellen, anders blijft de regering steeds meer lenen. Generaties worden opgezadeld met de lasten.De VHP'er vindt dat de machtigingswet om het obligoplafond te overschrijden niet in de geest is van de grondwet. De Wet op de Staatsschuld biedt ruimte om toestemming te vragen om het schuldplafond te overschrijden, maar dit mag alleen onder bepaalde voorwaarden. Indien hier niet aan voldaan wordt, is de wet nietig. Hier wil Gajadien niet aan meewerken. Volgens hem is het duidelijk aangegeven binnen welke grenzen de regering mag bewegen om het obligoplafond te overschrijden. De lening voor Telesur beantwoord hier volgens hem niet aan. Hetzelfde gold voor de lening van US$ 235 miljoen voor het asfalteringsproject van Dalian.