Rusland stelde dat Telesur hem dierbaar is. Het bedrijf moet overleven in de concurrerende wereld van vandaag. "Echter zijn wij een traject van liberalisatie ingegaan rond de jaren 2006-2008, waarbij meerdere spelers zijn toegelaten op de markt. Dit is een basisuitgangspunt. Wij moeten nagaan of het correct is om Telesur nu faciliteiten te geven die concurrenten niet hebben. Verder merk je dat bepaalde particulieren meefietsen om de voordelen mee te pikken tegenover anderen die dat niet kunnen. De mogelijkheden zouden voor eenieder gelijk moeten zijn als je een bepaalde richting met het beleid van liberalisering uitgaat," stelde de NPS-topper.Met deze faciliteiten kan volgens Rusland een situatie ontstaan die Telesur in een positie brengt, waarbij de organisatie niet weerbaar wordt gemaakt om de lokale en international concurrentie aan te gaan. Wanneer op gegeven moment de regering helemaal niet meer kan inspringen met financiën, moet het bedrijf overleven en moet het zich dus nu juist klaarmaken om die fase in te gaan, meent het commissielid.Rusland gaf aan dat het bedrijf wel investeringen moet aangaan, waarbij ngespeeld wordt op wat dringend noodzakelijk is. Met die verdiensten moeten de investeringen die nodig zijn, worden gedaan. "Met de huidige aanpak wordt direct een grote som geld geleend, terwijl bepaalde onderdelen van de investering nu niet nodig zijn. Tegen de tijd dat die nodig zijn, zijn ze waarschijnlijk - gezien de ontwikkelingen in de sector - ook veel goedkoper, waardoor het bedrijf veel minder hoeft te betalen".Rusland wilde ook weten wat met het grote ITC-project ter automatisering van de overheidsadministratie, waarbij grote sommen geld zijn besteed voor de infrastructuur naast het regeringsgebouw rond 2012, is gebeurd. Telesur moet geen investeringen doen voor de overheid. De overheid zou haar behoefte moeten aangeven en volgens bedrijfstechnische principes Telesur moeten benaderen voor uitvoering daarvan, stelde Rusland. De machtigingswet wordt vandaag in de plenaire openbare vergadering behandeld en afgerond.