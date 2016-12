De voetganger die vrijdagochtend 23 december dodelijk is aangereden door een auto nabij de kruising van de Letitia Vriesdelaan en de Henck Arronstraat is geïdentificeerd als de 23-jarige Loyd Kharagitsing. Na overleg met het Openbaar Ministerie is het ontzielde lichaam voor obductie in beslag genomen.De autobestuurder heeft vóór de komst van de politie de plek verlaten met achterlating van het voertuig. De bijrijder Rayen H. (35) die ter plaatse was, is na verhoor heengezonden.Alle informatie vanuit de samenleving die kan leiden tot het achterhalen van over deze persoon kan worden doorgespeeld op de telefoonnummers 477777 of 471111, de tip lijn 179 of via de Centrale Meldkamer 115.