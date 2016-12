Cristina Fernandez de Kirchner beschuldigt president Mauricio Macri ervan dat hij een complot tegen haar smeedt. (Foto: AP)





Rechter Julian Ercolini heeft ook tegoeden van US$ 633 miljoen van Fernandez bevroren. De voormalige president ontkent elk vergrijp. Er wordt beweerd dat haar regering overheidsopdrachten heeft gegeven aan een zakenman dichtbij haar familie.Volgens Fernandez is de zaak politiek gemotiveerd en heeft ze de huidige president Mauricio Macri beschuldigd van het beramen van een complot tegen haar. Tijdens een verschijning in een rechtbank in oktober, heeft Fernandez nationale begrotingsdocumenten gepresenteerd als onderdeel van haar bewijs. Ze heeft daarbij de nadrukkelijke aandacht gevraagd voor de rekeningen die parlementaire organen en lands financiële controleurs hadden goedgekeurd.Rechter Ercolini is ook meegegaan met beschuldigingen van corruptie tegen twee van de voormalige assistenten Fernandez, ex-minister van Planning Julio de Vido en de voormalige secretaris van Openbare werken, Jose Lopez, evenals zakenman Lazaro Baez. Fernandez zou het bouwbedrijf Austral van Baez hebben bevoordeeld bij het verkrijgen van contracten voor openbare projecten. Tijdens haar twee ambtstermijnen heeft het bedrijf meer dan 50 contracten voor openbare projecten toegekend gekregen, zegt de krant Clarin.In juni werd Lopez betrapt op het gooien van zakken gevuld met bijna US$ 9 miljoen over de muren van een klooster. Hij werd toen gearresteerd op verdenking van het witwassen van geld. Fernandez is vorig jaar afgetreden en is één van de belangrijkste oppositieleiders tegen de regering van president Macri.