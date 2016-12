Commissievoorzitter Amzad Abdoel tijdens zijn presentatie dinsdag. De commissie van rapporteurs was in openbare vergadering bijeen. (Foto: Raoul Lith)





Deze informatie verstrekte het Assembleelid Amzad Abdoel, voorzitter van die de machtiging van de lening die de regering wil sluiten voor Telesur, dinsdag tijdens de openbare commissievergadering. De regering wil US$ 115,8 miljoen lenen bij de EXIM Bank van China. Minister ad-interim van Financiën, Steven Relyveld, en zijn collega Andy Rusland van Transport, Communicatie en Toerisme hebben technische vragen van de commissieleden beantwoord. Later op de dag volgt de openbare plenaire vergadering.Abdoel ging diepgaand in op het doel van de lening. Telesur heeft een uitgebreide presentatie gegeven aan de commissie. De volksvertegenwoordiger vindt dat de informatie gegeven moet worden aan de samenleving. Abdoel legde uit dat de investering nodig is. Er is sprake van kwaliteitsafname waardoor het aantal storingen toeneemt. Dit zorgt naar een kostenverhogend effect voor de bedrijfsvoering van Telesur en voor een toenemende ontevredenheid bij de klanten. Telesur bedient momenteel op het vaste koperkabelinfrastructuur circa zestigduizend vaste breedband klanten, zowel particulier, zakelijk als overheid waarbij onder andere ieder huishouden een potentiële breedband klant is. Hieruit blijkt volgens de commissievoorzitter waarom dit project van belang is voor Telesur. Er is veel belangstelling bij klanten voor breedband. Dit is uit een marktonderzoek gebleken.Met het breedband netwerkproject wordt voldaan aan de behoefte van de klanten. De huishoudens zijn de grootste groep gebruikers die de meeste elektronische apparaten gebruikt: smart tv’s, mobiel, IPad, tablets etc. Abdoel wees ook op de economische groei in vrijwel elke sector; op het gebied van onderwijs, distance learning, agrarisch, E-metering, handel E-payment, veiligheid, safe city, gezondheid, E-health.Stabiel en kwalitatief netwerk, waardoor storingen sterk verminderd worden. De werkgelegenheid neemt toe door bijvoorbeeld call centers voor afhandeling van klantenservicediensten van bedrijven, aanbieding van bundeling van diensten. Aantrekkelijk maken van het investeringsklimaat, is volgens Abdoel een ander voorbeeld voor de ICT-industrie door de infrastructuur gereed te maken, zodat investeerders de mogelijkheid hebben handel te drijven in Suriname op het gebied van ICT. Abdoel somde tal van voordelen om door dit project uit te voeren. Er is genoeg informatie gegeven door Telesur om het project te kunnen toetsen. Abdoel staat vierkant achter het project.