Minister Sieglien Burleson (m) met vertegenwoordigers van de organisaties die van haar een financiële donatie hebben ontvangen. (Foto: HI)





Bij het selecteren van de organisaties is Burleson uitgegaan van bevordering van industrialisatie en versterking van de private sector. “Wanneer je een economische agenda uitvoert, wanneer je ervoor zorgt, dat er werkgelegenheid ontstaat, wanneer je een product of dienst creëert, die uniek is voor Suriname, wanneer je Suriname kan neerzetten op de regionale en international kaart, gaat die welvaart er wel komen en dan is het voor iedereen,” gaf zij aan.De organisaties, die voor de financiële ondersteuning in aanmerking zijn gekomen zijn: Tranga Nakie Kwakoegron, de Suriname Chefs Association, Hanaba Ijarono (Arowaks voor Vrouwen Sta Op), Vrouwen organisatie Uma Fu Du, Stichting Rumas en Ondernemers Platform Para.