Vijf personen van de zeven leden tellende werkgroep werden dinsdag geïnstalleerd.





De hogere beroepsopleiding voor ambtenaren zal worden opgezet middels een samenwerking tussen de ministeries van Binnenlandse Zaken en Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Minister Noersalim zei dat bewust voor deze samenstelling is gekozen, omdat de ministeries de mening zijn toegedaan dat ze vaker samen moeten optrekken. De bewindsman stelde dat zaken beter tot stand komen als samengewerkt wordt. Namens Onderwijs zitten Calender, Ineke Bendter en Stephanie Bram in de werkgroep, terwijl Jules de Rijp, Kavita Gangadin,Inderpersad Baboeram en Maya Srihar Doobe zijn door Biza voorgedragen. Een van de voornaamste taken van de werkgroep is om een assessment maken van wat het veld wil en wat de praktische situatie is. Volgens de bewindsman zal er een blend moeten komen tussen theorie en praktijk. Voorts zal de werkgroep een nota moeten presenteren, waarin onder meer een visie, missie, doelstellingen, plan van aanpak en programmaonderdelen zijn opgenomen. Bovendien zullen vooral de eindtermen moeten worden gedefinieerd, aangezien Hbo-opleidingen moeten voldoen aan bepaalde randvoorwaarden.Minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, merkte op dat voor het eerst een hoger beroepsopleiding voor ambtenaren zal worden opgezet. Hij gaf aan dat in deze veranderende wereld, waar veel ministeries met donoren in zee gaan, onze ambtenaren nog niet getraind zijn om projecten te schrijven, te monitoren en te begeleiden. Om de efficiëntie binnen het overheidsapparaat te verbeteren, moet dan ook worden nagegaan welke vaardigheden de ambtenaar mist om het werk op het overheidskantoor beter te kunnen doen.Peneux zei dat er soms ambtenaren zijn die wetenschappelijk onderricht zijn of een hogere beroepsopleiding hebben, maar nauwelijks een goede brief kunnen formuleren. Ook zijn er ambtenaren die niet in staat zijn om beleidsstukken te produceren. “Wanneer wij onze gedachten laten gaan over een hogere beroepsopleiding voor ambtenaren, dan moeten wij deze zodanig opzetten dat ambtenaren getraind worden in die vaardigheden”, stelde Peneux.Noersalim merkte op dat ambtenaren die een universitaire of hogere beroepsopleiding willen volgen ook naar bijvoorbeeld de Anton de Kom Universiteit kunnen gaan, maar zij ervaren als beperking dat de colleges tijdens de reguliere werkuren in de ochtend worden verzorgd, waardoor werk en colleges moeilijk te combineren zijn. Veel jonge mensen volgen reeds de opleiding Public Administration, maar de hogere beroepsopleiding voor ambtenaren zal een blend moeten zijn tussen ervaring en theorie. Hij gaf de werkgroep tenslotte mee dat hij en zijn collega van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur ter beschikking staan, indien de commissie met eventuele knelpunten zit. Gedurende zijn afwezigheid kan de werkgroep sowieso terecht bij Peneux.Noersalim is dinsdag vanwege privéredenen naar Nederland vertrokken, maar zal over twee weken terug zijn. Gedurende zijn afwezigheid neemt zijn collega Sieglien Burleson van Handel en Industrie waar.