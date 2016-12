De expo 'Luku Den Ini Den Ai' is verlengd tot 30 december. (Archieffoto)





De tentoonstelling in De Hal, over de slachtoffers van de Decembermoorden, is verlengd tot vrijdag 30 december. Vanaf 5 december hebben al ruim 1400 bezoekers de expositie bezocht en de organisatie zegt dat de gestadige stroom bezoekers en de opmerkingen van velen, dat zij graag voor een tweede keer zouden komen, aanleiding zijn voor de verlenging.'Luku den ini den ai' toont de 15 levensgrote portretten van de slachtoffers van de Decembermoorden, gemaakt door de kunstenaar Kenneth Bleeker. Door de presentatie van de karakters groeien deze 15 helden tot een rolmodel voor velen, zegt de organisatie. Bij de portretten zijn digitale schilderstechnieken toegepast. Er staat ook informatie over deze 15 personen en er zijn foto’s van de plek waar zij werden opgehaald.Bijzonder aan deze tentoonstelling is de interactieve tijdlijn. Aan een muur wordt in vijftien meters de politieke geschiedenis van Suriname vanaf 1975 tot 2016 weergegeven. De tijdlijn is door bezoekers aangevuld met meer dan 120 feiten en opmerkingen. Ruim 200 personen hebben in het gastenboek ook hun persoonlijke waardering voor dit initiatief en hun beleving en emoties neergeschreven.