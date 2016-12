Fotocollage van enkele van de vertegenwoordigers bij het in ontvangst nemen van hun symbolische cheque.





Telesur gedenkt in Paramaribo, Huize Samuel, de Annie Crèche, Stichting in de Ruimte, Parel in Gods Oog en Huize Koningskind. Ook Huize Gaytrie in Nickerie, Kindertehuis Odiniti (Para), Kinderhuis Efran, Stichting Matoekoe, Maria Hoeve (Wanica) en Huize Leliëndaal (Commewijne) hebben een schenking gekregen. Het merendeel van deze instellingen biedt residentiële opvang aan wezen, half-wezen, misbruikte en mishandelde kinderen, kinderen met een beperking en kinderen voor wie de thuissituatie tijdelijk niet geschikt is.Bij de selectie is gekeken naar de aard van de opvang, de zorgbehoefte, het aantal zorgbehoeftigen en de mate waarin de instelling van ondersteuning afhankelijk is. Ook het Blindencentrum en de Esther Stichting mogen rekenen op een geste van Telesur. Als uiting van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid geeft Telesur deze doelgroepen een steuntje in de rug gezien hun afhankelijkheid van de goede wil van derden en de financieel-economische situatie van het moment, zegt het bedrijf.De Loyal & Win SMS-actie werd gehouden in het kader van 35-jaar Telesur en had als hoofdprijs een KIA Sportage in A1–conditie. Op 21 december trok de Nationale Loterij Suriname onder toezicht van het Korps Politie Suriname het mobiele nummer van Diepnarain Joeglal als winnaar van de Loyal & Win SMS-actie. Hij kreeg op vrijdag de autosleutel en autobescheiden overhandigd, deelt de afdeling Public Relations mee.