Russische boten zoeken in het gebied waar het toestel is neergestort naar wrakstukken en lichamen. (Foto: AFP)





Tijdens de nacht hebben bergingsteams delen van de romp naar boven gehaald. Het ministerie van Defensie zegt dat nu het chassis van het toestel en een van de motoren zijn gelokaliseerd onder water. De vluchtrecorder is door een Seaeye Falcon, een onderwater vehikel met afstandsbediening, gevonden op een diepte van 17 meter, 1.600 meter verwijderd van de kust, citeert het Russische persbureau Ria-Novosti, het Russische ministerie van Defensie. Een militaire woordvoerder heeft gezegd dat de recorder in “goede staat” is.Naar de oorzaak van de ramp wordt nog gezocht, maar er is geen suggestie van een terreuraanslag. Het vliegtuig is twee minuten na het opstijgen vanaf de luchthaven Adler Sochi, gecrasht. Het toestel was met artiesten, militairen en journalisten op weg naar Latakia voor een nieuwjaarsconcert voor Russische troepen in Syrië. Het kwam vanuit Moskou en was in Sochi gestopt om er bij te tanken.Van het befaamde militaire muziekensemble Alexandrov waren 64 leden aan boord. Ook een van de meest bekende humanitaire personen van Rusland, Yelizaveta Glinka, beter bekend als Dr. Liza, executive director van de Fair Aid liefdadigheidsorganisatie zat in het toestel. Een bron dicht bij het onderzoek vertelde Interfax dat het vliegtuig mogelijk overbelast was."Getuigenverklaringen en andere objectieve gegevens die tijdens het onderzoek zijn verkregen, suggereren dat het vliegtuig niet in staat was om hoogte te winnen en om wat voor reden - mogelijk door overbelasting of een technisch mankement – is neergestort in de zee", aldus de anonieme bron.Volgens een Aviation Safety Net rapport heeft het vliegtuig kort na het opstijgen een U-bocht terug naar de kust gemaakt, voordat het van de radar verdween. Maar in een audio-opname die op de Russische media te horen was en naar verluidt het laatste gesprek was tussen luchtverkeersleiders en het vliegtuig zijn geen tekenen van eventuele problemen. De stemmen blijven kalm totdat het vliegtuig verdwijnt en de luchtverkeersleiders tevergeefs proberen het contact te herstellen.Het Tupolev vliegtuig dat betrokken was bij de crash was een oud model waarmee luchtvaartbedrijven in Rusland niet meer vliegen. De toestellen worden echter nog steeds gebruikt door het leger. Het gecrashte Tupolev was 33 jaar oud.Rouwenden in Moskou hebben bloemen gelegd buiten het hoofdkwartier van Fair Aid ter nagedachtenis van Dr Liza, die met het ramptoestel op weg was om medicijnen te leveren aan een universitair ziekenhuis in Latakia. In de Russische hoofdstad zal ze vooral herinnerd worden voor voeding, kleding en medische zorg aan de dakloze mensen die slapen in treinstations.