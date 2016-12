De olieprijs heeft zich vandaag gestabiliseerd boven de US$ 55 per vat. (Foto: Reuters)





Per 1 januari start officieel de productievermindering die de Organisatie van olie-exporterende landen (Opec) en een aantal niet-Opec-producenten zijn overeengekomen. Het akkoord voorziet in bijna 1,8 miljoen vaten minder per dag.Ruwe Brent LCOc1 is vanmorgen onveranderd gebleven op US$ 55,16 per vat. De wereldwijde standaardolie bereikte op 12 december de prijs van US$ 57,89 per vat, de hoogste sinds juli 2015. Amerikaanse ruwe CLC1 is met 15 dollarcent gestegen tot $ 53,17 per vat.Maandag is er niet verhandeld na eerste Kerst en was de verwachting dat de voorraad vandaag minder zou zijn. Ruwe olie kan moeite hebben om veel verder te stijgen, voordat het akkoord van de bezuinigingen ingaat, zeggen analisten. “Het zal moeilijk zijn om boven de US$ 60 te komen. We zijn al dicht bij de top van dit moment,” zegt Olivier Jakob, olie-analist bij Petromatrix. "Vanaf januari zullen we betere inzichten krijgen over het niveau van de Opec-productie. Het zal steeds meer een richtlijn zijn.”Belangrijke leden van de Opec, zoals Saudi-Arabië en Irak hebben klanten op de hoogte gesteld van de lagere voorraden. Maar Libië en Nigeria - die zijn vrijgesteld van verlagingen, omdat conflicten hun productie hebben afgeremd – hebben hun productie verhoogd.De Libische productie was maandag 622.000 vaten per dag, iets hoger dan de niveaus voordat een gewapende factie op 14 december had ingestemd om een twee jaar durende blokkade van grote westerse pijpleidingen op te heffen, zegt de National Oil Corporation (NOC). Terwijl de rechtstreekse olieprijs wordt ondersteund door het perspectief van een verminderde productie, zal het effect op de fysieke markt waarschijnlijk afhankelijk zijn van het type ruwe olie.Prijsverschillen voor lichtere ruwe olie zouden minder kunnen zijn, zodra de productievermindering in werking treedt. De verwachting is dat producenten zullen snijden in hun productie van zwaardere olie, stellen analisten bij JBC Energy in een rapport. "Bij de aanvang van 2017 verwachten we dat de prijzen voor lichtere olie in toenemende mate onder druk zullen komen te staan door de gezamenlijke productievermindering van de Opec en niet-Opec-landen. Binnen dat akkoord wordt verondersteld dat in de eerste plaats de beschikbaarheid van medium ruwe oliën zullen afnemen," merkt JBC op.