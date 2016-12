Bij Western Union aan de Domineestraat is in de vroege ochtend van maandag ingebroken door enkele criminelen.Ze zijn vermoedelijk via de parking achter Blokker het gebouw van Western Union binnengedrongen.De inbrekers hebben een groot geldbedrag dat in de kluis was, gestolen. De zaak is in onderzoek bij de politie, die nog geen informatie heeft prijsgegeven.