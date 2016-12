De Nederlander Laurens Bouter is maandagmiddag dood aangetroffen in zijn woning. De 76-jarige man woonde alleen in een appartement aan de Commisarisweg.Volgens het voorlopige onderzoek was hij alleenstaand, zwaar depressief en onder medicatie. De huisbewaarder heeft hem dood aangetroffen in zijn woning.Het lijk is in beslag genomen door de politie. Sectie zal uitwijzen wat de oorzaak is. De Forensische Opsporing heeft geen sporen van misdrijf aangetroffen, echter wordt in deze zaak niets uitgesloten.