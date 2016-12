De fietser Soeradjpersad Lali die op 22 december betrokken was bij een aanrijding op de kruising Kwatta-/Munderweg, is vanavond komen te overlijden.Het slachtoffer werd verpleegd op de Intensive Care afdeling van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. De medische hulp heeft niet mogen baten.De verkeersbarometer is met het overlijden van Lali gesprongen naar 72 voor dit haast afgelopen jaar.