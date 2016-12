Vier criminelen hebben een beroving gepleegd bij een goudbedrijf te Geyersvlijt. Zij hebben de security guard van het bedrijf mishandeld. De man heeft een barstverwonding opgelopen.De criminelen zijn met een onbekend bedrag ervandoor gegaan. Zij waren gemaskerd. Starnieuws verneemt dat het slachtoffer gekneveld is achtergelaten.Drie criminelen hebben in Brokopondo bij Bussumbar bergi, km 10, een slachtoffer beroofd. De buit is 600 gram ruw goud. De criminelen waren gewapend met een vuistvuurwapen. Zij zijn voortvluchtig.