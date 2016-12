(Archieffoto: Rzjets)





Het gaat om New Delhi, Mumbai, Hyderabad, Kolkata, Bangalore en Chennai. De nieuwe regeling zal de connectiviteit en passagiers aanmoedigen te reizen tussen India en Guyana. Hoewel er geen directe luchtverbinding tussen Guyana en India bestaat, geeft de overeenkomst een juridisch kader dat naadloze connectiviteit biedt aan passagiers. Het document maakt mogelijk dat de luchtverbinding tussen Guyana en India niet wordt onderhouden door rechtstreekse vluchten.De overeenkomst maakt internationale codeshares mogelijk, inclusief luchtvaartmaatschappijen van derde landen met Guyana. Er geldt geen capaciteitsbeperking in geval van codeshare met vliegmaatschappijen uit derde landen. Zuid-Korea heeft ook nieuwe luchtvaartovereenkomsten getekend met Guyana en diverse andere Caribische en Latijns-Amerikaanse landen. Met de Dominicaanse Republiek is buurland Guyana ook een luchtvaartovereenkomst aangegaan.Er wordt gedacht aan de mogelijkheid om onmiddellijke operaties te beginnen op de Dominicaanse Republiek door chartervluchten of aangewezen vliegmaatschappijen. In de afgelopen jaren heeft Guyana meer dan 20 luchtvaartovereenkomsten met diverse landen gesloten om de verbinding tussen de lidstaten in het Caribisch Gebied te verbeteren.De jongste luchtvaartovereenkomsten heeft Guyana begin december gesloten op de negende jaarlijkse conferentie van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAN) op de Bahama's. Guyana en Brazilië waren de enige twee Zuid-Amerikaanse landen die hebben deelgenomen aan de bijeenkomst waar vertegenwoordigers van 67 landen aanwezig waren. De volgende top van de ICAN is in Sri Lanka.