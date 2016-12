Twee criminelen hebben een man beroofd aan de Johan Adolf Pengelstraat. Een van hen was gekleed in een militair tenue. De andere had een bordeaux jacket aan.De criminelen hebben zich gelegitimeerd met een legitimatiebewijs dat door moet gaan als dat van de Militaire Politie. Zij deden zich voor alsof zij leden zijn van de gewapende macht.Starnieuws verneemt dat de buit 800 euro, US$ 200, twee vingerringen en een mobiele telefoon is. Het slachtoffer heeft geen letsels opgelopen. De criminelen zijn voortvluchtig.