Het kabinet op Curaçao onder leiding van premier Hensley Koeiman. (Foto: Curaçao Chronicle)





De datum van woensdag 28 december werd genoemd. Maar volgens een persbericht van de administratie van de gouverneur, is ervoor gekozen om de ceremonie zo vroeg mogelijk te houden.Het nieuwe kabinet bestaat uit Hensley Koeiman als premier, Kenneth Gijsbertha, de minister van Financiën, Elsa Rozendal is minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport en Zita Jesus-Leito is minister van Gezondheid, Milieu en Natuur. Eugene Rhuggenaath blijft minister van Economische ontwikkeling. Ook Suzy Camelia-Romer blijft als minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke ordening, terwijl Ornelio Martina de nieuwe minister van Justitie is. Ruthmilda Larmonie Cecilia komt als minister van Planning en Service en Jaime Cordoba wordt minister van Sociale ontwikkeling, Arbeid en Welzijn.