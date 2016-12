De politie Public Relations heeft vandaag informatie verstrekt over de dood van de 46-jarige John Noordwijk en een crimineel. De Politie van Geyersvlijt kreeg op zondag 25 december om half 5 in de ochtend de melding via de Centrale Meldkamer dat er schoten waren gelost op een adres in het ressort.Ter plaatse aangekomen troffen de wetsdienaren twee mannen met schotverwondingen aan. Het bleek te gaan om de heer des huizes en een crimineel. De crimineel had het leven reeds gelaten. Noordwijk werd per ambulance vervoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, waar hij het leven liet.Uit het voorlopige onderzoek is komen vast te staan dat er vermoedelijk twee criminelen de woning zijn binnengedrongen. Het latere slachtoffer moet het gestommel hebben gehoord en is erop afgegaan. Hij is samen met zijn gezin door de criminelen onder schot gehouden. Op een bepaald moment raakte hij in een worsteling met een van hen. Er zijn daarbij schoten gelost. De crimineel die geraakt was, vluchtte het huis uit en zeeg neer.Aan de hand van de aangetroffen sporen, bestaat het vermoeden dat de tweede verdachte een verwonding moet hebben opgelopen. De personalia van de crimineel die het leven heeft gelaten is nog onbekend. Het onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten.