De Fujian Handels Federatie -afdeling Albina (FHFA) heeft gisteren 120 pakketten verstrekt aan senioren Albinezen (Foto's: FHFA)









Mei werkt al twaalf jaar als ondernemer in dit grensstadje. Het is de eerste keer dat de organisatie deze sociale activiteit heeft gehouden. “Wij hebben bij alle Chinezen te Albina de goederen ingezameld en de pakketten gemaakt.” Ook secretaris Hu Yutong, die in maart familieleden en onderneming verloor in een felle brand, heeft flink bijgedragen. Via de ressortraadsleden zijn de senioren geïdentificeerd en bijeen geroepen voor de schenking.Suriname heeft een multiculturele samenleving, zegt Mei. “Wij hopen hiermee de cultuur-uitwisseling te bevorderen. En een traditie te starten van sociale hulp naar minderbedeelden en zo onze leefomgeving te Albina harmonieus en mooi te maken.”